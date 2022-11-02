Грета Тунберг призвала к свержению капитализма во всем мире

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг в лондонском Royal Festival Hall во время презентации своей «Климатической книги» в среду, 2 ноября, призвала к свержению всей капиталистической системы, – сообщает The Telegraph

В ходе своего выступления Грета Тунберг заявила, что помимо борьбы с изменением климата она теперь «добивается крушения деспотичной капиталистической системы».

«Мы никогда больше не вернемся к нормальной жизни, потому что «нормальность» уже была кризисом. То, что мы называем нормальным, является экстремальной системой, построенной на эксплуатации людей и планеты. Это система, определяемая колониализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера. Системы для накопления богатства, которая до сих пор формирует наш нынешний мировой порядок», – заявила экоактивистка в Royal Festival Hall в Лондоне и добавила: «Молодые люди во всем мире активизируются, демонстрируя, что наши лидеры связались не с тем поколением».

Лондон, Иван Бабурин

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