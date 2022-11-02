Мэр израильского города пообещал выплачивать вознаграждение за убийство бездомных собак

Мэр палестинской части израильского города Хеврон Тайсир Абу Снейнех в среду, 2 ноября, заявил, что за каждую убитую бродячую собаку будет выплачено вознаграждение в размере 20 шекелей, – сообщает местная радиостанция.

В интервью Абу Снейнех сказал, что стаи бездомных собак угрожают безопасности жителей города и пообещал, что за каждого убитого бездомного пса будет выплачено вознаграждение в размере 20 шекелей.

«Каждый гражданин, не давший бездомной собаке причинить вред людям, получит 20 шекелей. Вознаграждение также можно получить, поймав собаку и передав ее городским властям», – заявил мэр Хеврона.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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