РПЦ открыла курсы по «тактической медицине»

Курсы по тактической медицине открылись в Учебном центре Центральной клинической больницы Святителя Алексия, – сообщают СМИ.

Главный врач больницы Алексей Заров, в частности, сказал: «В последнее время мы столкнулись с тем, что многие люди хотят научиться правильно оказывать первую помощь раненым, чтобы принести пользу там, где сейчас это особенно необходимо. Также большое внимание на курсе мы уделяем формированию индивидуальной аптечки, которая соответствует современным требованиям тактической медицины».

В сообщении на сайт РПЦ говорится, что «на курсах слушатели осваивают навыки оказания само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайной ситуации и боевых действий, навыки остановки кровотечения, элементы эвакуации и компоновку индивидуальной аптечки».

Москва, Иван Бабурин

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