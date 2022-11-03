РПЦ выступила за запрет операций по смене пола в России

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в четверг, 3 ноября, заявил что РПЦ предлагает о запретить операции по смене пола в России в контексте закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, – сообщают СМИ

В эфире Соловьев Live Кипшидзе сказал: «Наше предложение запретить операции по смене пола появилось в контексте принятия закона, запрещающего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Дело в том, что этим законом запрещается также пропаганда операций по смене пола»,

Представитель РПЦ также отметил, что пропаганда по смене пола присутствует в российском медийном пространстве и «своими корнями, своим происхождением она имеет иностранное медийное пространство».

Москва, Иван Бабурин

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