Стало известно имя нового редактора информационного агентства Regnum

Новым главным редактором информационного агентства Regnum назначена журналистка Марина Ахмедова сообщается в понедельник, 7 ноября, на сайте агентства.

В сообщении на сайте агентства говорится: «Главным редактором информационного агентства Regnum решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова».

Следует отметить, что Ахмедова с начала специальной военной операции работает в Донбассе, является членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, собирает информацию о преступлениях националистов на Украине: записывает видео с очевидцами, военнопленными, присылает материалы в профильную комиссию Совета. Ранее работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер».

Напомним, что 2 ноября прежний главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров сообщил о своем отстранении от должности. За несколько дней до этого он заявил, что в связи сменой собственником управляющей компании руководства, работа Regnum приостановлена до прояснения ситуации.

Москва, Иван Бабурин

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