Нигерийских звезд Tik Tok приговорили к ударам плетью

Звезд нигерийского Tik Tok во вторник, 8 ноября, суд приговорил к 20 ударам плетью за оскорбление губернатора штата Кано Абдуллахи Гандудже, – сообщает издание Africa News.

По сообщениям местных СМИ, звезды Tik Tok Мубарак Иса Мухаммед и Мухаммед Була на прошлой неделе выпустили видео, в котором высмеивали губернатора Гандудже за предполагаемый захват земли, коррупцию и сон на работе.

Адвокат губернатора Ахмед Вада в суде заявил, что действия «тиктокеров» были «способны нарушить общественный порядок».

Нигерийские СМИ сообщают, что оба звезды нигерийского Tik Tok признали себя виновными и попросили судью о снисхождении. Однако судья вынес им наказание в виде 20 ударов плетью каждому, выписал штраф в размере 10 тыс. найр (20 фунтов стерлингов) и предписал убирать здание суда в течение 30 дней.

Абуджа, Иван Бабурин

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