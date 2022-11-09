ООН: В Европу с 24 февраля прибыло почти восемь миллионов украинских беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Женеве в среду, 9 ноября, сообщило, что с 24 февраля по 8 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности 7 822 309 украинских беженцев, в том числе, в Россию – 2 852 395 человек, – сообщают СМИ.

Согласно опубликованным данным УВКБ, больше всего беженцев приняла Россия – 2 852 395 человек, в Польшу переехало 1 489 155 украинцев, в Германию 1 019 789. Чехия приняла 458 679 беженцев, Италия 171 546, Испания 151 786, Турция 145 000, Болгария 144 018, Великобритания 141 500, Франция 118 994 и Словакия 100 041.

В других странах число украинских беженцев не превышает 100 тысяч человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 697 154 беженца.

УВКБ также сообщило, что после 24 февраля с Украины в соседние страны прибыли 14 853 082 человека, из них 7 359 216 пересекли границу в обратном направлении.

Женева, Иван Бабурин

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