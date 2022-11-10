«Одноклассники» внедрили словарь Даля в капчу

Сегодня, 10 ноября, исполняется 221 год со дня рождения создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля.

В честь знаменитого лексикографа и этнографа в социальной сети «Одноклассники» появился интерактивный квиз, где каждый сможет проверить свои знания необычных слов и узнать интересные факты из биографии писателя и ученого. Кроме того, слова из словаря Даля внедрили в капчу – специальный защитный код, который всплывает при подозрительной активности в соцсети.

«Для того чтобы обезопасить пользователей, в ОК используется капча – благодаря ей пользователи могут подтвердить, что действия не совершаются автоматически. Пользователи смогут познакомиться с необычными словами, которые можно встретить только в определенных регионах. Кроме того, пользователи смогут узнать значения слов «фельетон», «эпиталама», «акаренок» и других в интерактивном квизе», – рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Квиз можно найти в официальной группе «Культура в ОК» в социальной сети.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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