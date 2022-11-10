ВЦИОМ: В России вырос уровень доверия к официальным СМИ

Директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин на Шестом национальном рекламном форуме в четверг, 10 ноября, заявил, что с началом пандемии уровень доверия к официальным СМИ вырос, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Родин сказал: «Изменения, которые пандемия привнесла в наш сегодняшний день: уровень доверия к официальным СМИ у нас вырос кратно. В самой меньшей степени люди склонны доверять блогам и соцсетям. Блогам больше не доверяют, чем доверяют».

«Я могу слушать и читать в Telegram-каналах любую информацию, скажем так, которая там «льется», но принимать решение, чему доверять, а чему не доверять, буду после того, как уже было сказано: с утра это прозвучит в газете, а вечером в куплете», – резюмировал директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти.

Москва, Иван Бабурин

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