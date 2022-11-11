В физкультурный комплекс ГТО включат дисциплину «управлением беспилотным аппаратом»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу, 11 ноября, заявил, что в комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) будет внедрена новая дисциплина – управление беспилотником, что повысит интерес молодежи к ГТО, – сообщает ТАСС.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, Чернышенко, в частности, сказал: «Президентом перед нами поставлена цель – к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины – управление «беспилотником», повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней».

«Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое», – сказал вице-премьер РФ и дал поручение минпросвещения и минспорту совместно с минздравом представить предложения о включении в школьные учебные программы по занятиям физической культурой выполнение нормативов ГТО.

Москва, Иван Бабурин

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