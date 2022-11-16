В Турции гуру-креационист получил более восьми тысяч лет тюрьмы

Стамбульский суд в среду, 16 ноября, приговорил гуру-креациониста и проповедника Аднана Октара, признанного виновным в ряде преступлений, включая сексуальное насилие к более чем 8600 годам тюремного заключения, – сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Агентство пишет, что арестованный в июле 2018 года 60-летний Аднан Октар был приговорен к 8658 годам лишения свободы за сексуальные домогательства, кражу личных данных и незаконное лишение свободы. Первоначально Октар был приговорен в январе 2021 года к 1075 годам тюремного заключения, после чего приговор был отменен апелляционным судом.

За пределами Турции Аднан Октар, более известный, как Харун Яхья, стал популярным после публикации серии креационистских книг «Атлас творения», в которых утверждается, что «различные виды живых существ сегодня точно такие же, какими они были сотни миллионов лет назад и что, будучи созданными Богом, формы жизни на Земле никогда не претерпевали даже малейших изменений».

«Аднан Октар также известен тем, что вел свои шоу на онлайн-канале, в котором он появлялся в окружении полуголых женщин, которых он прозвал «котятами», – пишет турецкое агентство.

Стамбул, Иван Бабурин

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