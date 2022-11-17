В Рунете запустили «Гид по Серебряному веку»

Одноклассники» вместе с порталом «Культура.РФ» запустили проект, посвящённый Серебряному веку – будут подкасты, квизы и специальные стикеры. С 17 по 30 ноября в официальной группе портала в «Одноклассниках» ежедневно будут выходить тематические посты о прозе, живописи, театре, архитектуре и музыке Серебряного века. Кроме того, в группе портала будут опубликованы подкасты о расцвете поэзии и обострении эстетической чувственности во времена «русского Ренессанса».

Пользователи смогут отправить стикеры с цитатами классиков этого периода. Например, со строками «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!» из стихотворения «Увертюра» Игоря Северянина или с надписью «трибун-урбанист» – именно так называл Владимира Маяковского участник футуристической группы «Мезонин поэзии» Сергей Третьяков.

А ещё «Культура.РФ» подготовила интерактивный квиз из десяти вопросов. В официальной группе портала пользователи соцсети смогут ответить, какое имение стало в ту эпоху центром возрождения старинных ремесел, благодаря какому журналу в Россию пришел импрессионизм и так далее.

Москва, Марина Иванова

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