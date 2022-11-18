СМИ: Большая часть немецких гаубиц отправлена в ремонт с Украины в Литву

Немецкие самоходные гаубицы PzH 2000, переданные киевскому режиму Германией, изнашиваются из-за интенсивного использования, в связи чем большая их часть уже отправлена в ремонт, – сообщает в пятницу, 18 ноября Der Spiegel.

Издание пишет, что «шесть гаубиц были отправлены на ремонт в Литву, причем для их восстановления пришлось разобрать одну из артустновок в качестве «донора для запчастей».

Следует напомнить, что в Германии ранее заявляли о необходимости создать в Словакии к середине декабря центр по техобслуживанию вооружения, однако нехватка запчастей тормозит этот процесс.

Ранее сообщалось, что помимо гаубиц и РСЗО MARS II, ФРГ передала Украине 16 танковых мостоукладчиков и 10 понтонно-мостовых машин и ракеты для ПВО IRIS-T.

Берлин, Иван Бабурин

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