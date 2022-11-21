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Понедельник, 21 ноября 2022, 23:42 мск

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Сопредседатель фракции «Зеленых» пожаловалась на холод в Рейхстаге, ей порекомендовали «приседания»

Сопредседатель немецкой фракции «Зеленых» Ренате Кюнаст в понедельник, 21 ноября, пожаловалась на холод в здании Рейхстага (парламента Германии) и стала звездой Twitter, – сообщает агентство Sputnik.

В своем микроблоге в Twitter Кюнаст написала: «Сижу в офисе в пальто и с тремя стаканами горячей воды для согревания рук. Я сомневаюсь, что температура в помещении 19 градусов. На следующей неделе приду с одеялом, грелкой и шляпой».

Сообщается, что сообщение прокомментировали больше 3000 раз. Пользователи соцсети, в частности, писали: «Да здравствует переход к зеленым источникам энергии!» «Дорогая госпожа Кюнаст, я в настоящее время отапливаю дома только ванную комнату. У меня, к сожалению, нет жалости к Вам».

«Вам должны помочь приседания», – посоветовал один из комментаторов.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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