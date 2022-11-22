В «Одноклассниках» добавили статистику просмотров «моментов»

В социальной сети «Одноклассники» появилась аналитика сервиса «Моменты» – это фото и видео, которые исчезают через сутки. Теперь все администраторы, модераторы групп и владельцы аккаунтов смогут проанализировать количество просмотров «моментов», реакций и переходов по прикрепленным ссылкам. Это поможет оценить суточную эффективность публикаций и понять, какой контент нравится аудитории больше.

Новый инструмент позволит выстроить эффективную стратегию продвижения в сервисе, чтобы добиться максимального вовлечения аудитории, рассказали в пресс-службе соцсети. Сейчас «моменты» в «Одноклассниках» используются более 29 миллионов человек в месяц. Посмотреть актуальные показатели, включая вовлеченность участников группы можно в разделе «Моменты» в «Статистике» группы. Администраторы и модераторы групп смогут также проанализировать и сравнить показатели за разные периоды времени.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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