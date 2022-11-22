В Запорожской области ввели «сухой закон»

Заместитель виро губернатора Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во вторник, 22 ноября, заявил, что в регионе, где введено военное положение, ограничена продажа спиртных напитков.

В своем телеграм-канале Рогов написал: «На территории Запорожской области введен запрет на розничную и оптовую торговлю алкогольной продукцией с 17:00 до 08:00. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим. В случае нарушения на запрет реализации спиртосодержащих напитков для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 000 рублей за первое нарушение, 30 000 рублей за повторное».

Мелитополь, Иван Бабурин

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