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Среда, 23 ноября 2022, 00:30 мск

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Маск заявил, что его Twitter не банит «даже Associated Press»

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Американский миллиардер, бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск во вторник, 22 ноября, заявил, что Twitter под его руководством не блакирует даже Associated Press за «совершенно вымышленную» заметку о падении российских ракет в Польше, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Маск написал: «Как ясно всем, кроме СМИ, нет ни одной постоянной блокировки даже в отношении самых ультралевых аккаунтов, извергающих полную ложь. Даже в отношении Associated Press с их совершенно вымышленным сообщением о российских ракетах, попавших в Польшу, которое было чревато серьезными последствиями эскалации войны».

Напомним, что американское агентство Associated Press опубликовало информацию со ссылкой на «источники в разведслужбах США» о упавших в Польше российских ракетах, что спровоцировало международный скандал. Позже главы мировых держав заявляли, что ракеты были украинскими.

Накануне в СМИ появилась информация, что Associated Press автор непроверенной информации был уволен.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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