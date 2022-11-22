Маск заявил, что его Twitter не банит «даже Associated Press»

Американский миллиардер, бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск во вторник, 22 ноября, заявил, что Twitter под его руководством не блакирует даже Associated Press за «совершенно вымышленную» заметку о падении российских ракет в Польше, – сообщают СМИ.
В своем микроблоге в Twitter Маск написал: «Как ясно всем, кроме СМИ, нет ни одной постоянной блокировки даже в отношении самых ультралевых аккаунтов, извергающих полную ложь. Даже в отношении Associated Press с их совершенно вымышленным сообщением о российских ракетах, попавших в Польшу, которое было чревато серьезными последствиями эскалации войны».
Напомним, что американское агентство Associated Press опубликовало информацию со ссылкой на «источники в разведслужбах США» о упавших в Польше российских ракетах, что спровоцировало международный скандал. Позже главы мировых держав заявляли, что ракеты были украинскими.
Накануне в СМИ появилась информация, что Associated Press автор непроверенной информации был уволен.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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