«Одноклассники» запустили монетизацию всего контента

«Одноклассники» запустили монетизацию контента для авторов вне зависимости от формата публикаций. Сумма вознаграждения не ограничена и растет пропорционально показам в ленте пользователей – публикаций с фото, видео, лонгридами и другими типами контента. В программе могут участвовать все группы, которые соответствуют правилам соцсети и критериям входа в программу. Таким образом соцсеть поддержит авторов с качественным уникальным контентом.

«Одноклассники» будут делиться с авторами частью собственной выручки от рекламы, размещенной в ленте соцсети через рекламные платформы «VK Реклама» и myTarget. Группы получат доход от той рекламы, с которой пользователь взаимодействует при просмотре контента группы.

Чтобы начать получать доход от своих публикаций, администратору группы необходимо подать заявку через специальную форму. Вывести все полученные деньги можно через личный кабинет сервиса AdvertCentrum. Комиссия зависит от способа вывода и составляет от 3% до 6%. Подробные правила программы монетизации авторов доступны в справке.

Для участия в программе монетизации контента группа должна соответствовать нескольким критериям. Инструмент станет доступен администраторам групп с 1000+ подписчиков и ежемесячным ростом на 200+ подписок. При этом важно, чтобы у группы была активная аудитория: более 50% подписчиков должны взаимодействовать с ее контентом хотя бы один раз за месяц.

«В этом году мы начали активно работать с авторами контента: в ОК появилась команда по работе с блогерами и сообществами, мы запустили новый контентный сервис «Увлечения» и алгоритм «Молния», который дает стартовую аудиторию новым авторам. Следующий шаг – обеспечить авторов прозрачными возможностями для заработка в соцсети на своем контенте и тем самым дать новые возможности для работы над качеством контента. Благодаря невысокому порогу входа в 1000 подписчиков новая программа монетизации поможет как начинающим авторам на платформе, так и опытным администраторам групп в ОК», – прокомментировал Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям «Одноклассников».

С помощью алгоритма «Молния» новые авторы в соцсети смогут в короткие сроки присоединиться к программе. После запуска алгоритма поддержку за полгода получили 2500 новых авторов с качественным контентом, что позволило им в среднем за этот период собрать аудиторию в 1360 подписчиков.

В августе «Одноклассники» представили первую общедоступную программу монетизации видео в соцсети. Тогда все администраторы групп с качественным видеоконтентом получили возможность зарабатывать на показе рекламы.

Москва, Марина Иванова

© 2022, РИА «Новый День»