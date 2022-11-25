Опрос: более половины пользователей Рунета считают домашнее насилие допустимым

Сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В Рунете к этой дате вышел фильм «Сестры», его команда и соцсеть «Одноклассники» представили проект «О чем не принято молчать» с данными, полученными в результате исследования на тему домашнего насилия.

Согласно данным онлайн-опроса, 65% пользователей Рунета так или иначе были свидетелями насилия. Так, 27% слышали крики соседей за стенкой, 25% были в подобных ситуациях лично, 20% заявили, что в семьях знакомых случаются эпизоды с применением насилия. Лишь 35% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с насилием и не были свидетелями агрессивного поведения ни в своей семье, ни в семьях знакомых. Однако, если бы такое произошло, 87% опрошенных были бы готовы прийти на помощь: 53% – вызвать полицию, 34% – вмешаться лично. 11% предпочли бы никак не участвовать в конфликте, 2% предложили свои варианты развития событий.

Чаще всего люди сталкиваются с психологической словесной агрессией, реже – с физической. В качестве вербальной агрессии наиболее распространены унижение и критика, угрозы расправы, запрет на общение с родственниками и друзьями, газлайтинг и другое. Физические нападения в быту встречаются в виде пощечин и шлепков, рукоприкладства с нанесением тяжкого вреда, сексуального акта против воли партнера.

В ходе опроса у респондентов также спрашивали, могут ли они сами стать источником агрессии для близких. Оказалось, что 58% участников опроса могут повысить голос, 7% – шантажировать и словесно унизить собеседника. 16% сказали, что готовы пойти на крайние меры в разгар конфликта: 7% – ударить, 6% – дать пощечину, 5% – бить, «если по-другому человек не понимает». 1% пользователей воздержались от ответа на этот вопрос. Только 45% опрошенных готовы спокойно обсуждать конфликт и объяснять свою позицию. В целом психологическое давление как один из видов домашнего насилия признают 78% опрошенных, из них 81% – женщины, 75% – мужчины. 22% (25% мужчин и 19% женщин) считают насилием только физическое воздействие.

Более половины всех опрошенных считают, что насилие вполне может быть оправдано – 38% его допускают как самозащиту или защиту другого члена семьи, 9 % уверены, что это допустимо в случае измены или даже подозрения в измене, 8% – в качестве воспитательных мер, «чтобы бытовые ошибки не повторялись», 7% – как реакция на ссоры, истерики, конфликты, 4% готовы применить насилие к партнеру в случае невыполнения супружеского долга. 47% респондентов считают, что никакие поступки не должны и не могут оправдывать насилие.

Москва, Марина Иванова

© 2022, РИА «Новый День»