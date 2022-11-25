СМИ: В Афганистан вернулась практика публичных порок

На востоке Афганистана в регионе Логар на футбольном стадионе на глазах тысяч зрителей были публично выпороты 12 человек, из которых три женщины. Таким образом, захватившее в стране власть движение «Талибан»* вернуло практику публичных наказаний поркой, применявшуюся в 1990-х, – сообщает ВВС.

ВВС со ссылкой на представителя Талибана* передает, что мужчины и женщины получили от 21 до 39 ударов плетью каждый. Причем по законам талибов* максимальное число ударов, которое может быть назначено именно – 39.

«Поркой их наказали за преступления против нравственности, включая прелюбодеяние, грабеж и гомосексуальные связи. Три женщины после экзекуции были освобождены, а несколько мужчин попали в тюрьму. Это второй раз за месяц, когда талибы проводят публичные порки. На прошлой неделе подобным образом были наказаны 19 человек в провинции Тахар на севере Афганистана», – сообщил собеседник издания.

ВВС также пишет, что практика публичных порок вернулась в Афганистан после того, как лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада призвал судей расследовать дела согласно законам шариата. По ним за мятеж может грозить публичная порка, за преступления против конкретных лиц – симметричное возмездие вплоть до смертной казни.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

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