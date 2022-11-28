Дочь Рамзана Кадырова получила орден Кадырова

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в понедельник, 28 ноября, сообщил, что второй дочери главы Чечни Рамзана Кадырова начальнику департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой была вручена высшая награда республики – орден Кадырова, – передают СМИ.

Поздравляя Хадижат Кадырову с наградой Дудаев, сказал: «За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень! Ее знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи».

Следует отметить, руководителем Департамента Хадижат Кадырова была назначена в декабре 2020 года, до этого дочь главы Чечни работала заведующим детским садом.

Грозный, Иван Бабурин

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