Ведущие мировые СМИ призвали Белый дом снять обвинения с Ассанжа

Представители крупнейших мировых изданий, призвали Вашингтон снять обвинения с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, – сообщает The New York Times.

Издание, в частности, пишет, что представители таких изданий, как The Guardian, The Times, Le Monde и El País, Der Spiegel и сами The New York Times направили письмо в адрес правительства США, в котором говорится, что «получение и раскрытие конфиденциальной информации, когда это необходимо в интересах общества, являются частью повседневной работы журналистов, а судебное преследование Ассанжа создает опасный прецедент, угрожающий первой поправке (гарантирующей свободу слова, – прим.ред.). Криминализация такой работы нанесет серьезный ущерб демократии».

Напомним, что Джулиану Ассанжу в США по совокупности предъявленных обвинений грозит 175 лет тюремного заключения.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»