В США назвали слово года

Ведущий редактор американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, издаваемого компанией Merriam-Webster, Питер Соколовски в понедельник, 28 ноября, заявил, что словом 2022 года стал термин «gaslighting», которым обозначаются психологические манипуляции, – сообщает Associated Press.стал по версии составителей. Об этом в опубликованном в понедельник

Интервью агентству Соколовски сказал: «Количество поисковых запросов, связанных с термином «gaslighting» на сайте словаря, в 2022 году возросло на 1 740% по сравнению с 2021 годом. Высокий интерес к этому слову сохранялся на протяжении всего периода, что сделало его абсолютным лидером.

В словаре Merriam-Webster's Collegiate Dictionary значение «gaslighting» определяется как «психологическая манипуляция неким лицом, обычно на протяжении длительного периода времени, которая ведет к тому, что жертва начинает сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятия реальности, воспоминаний, а отсюда проистекают замешательство, потеря уверенности, неверность самооценки, эмоциональная и умственная нестабильность и зависимость от манипулятора».

Вашингтон, Иван Бабурин

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