Россияне в новом году ожидают роста доходов

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков в понедельник, 28 ноября, заявил, что согласно результатам исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка» почти 60% работников в России уверены в увеличении своих доходов в 2023 году, – сообщают Известия.

В интервью изданию Ветерков рассказал, что «несмотря на то, что 2022 год выдался непростым для экономики, сейчас наблюдается рост зарплат во многих сферах, что сказывается на уверенности россиян по поводу их финансового состояния в 2023 году. На повышение зарплаты рассчитывает 31% россиян, а на дополнительный доход – 28%».

Москва, Иван Бабурин

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