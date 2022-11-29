«Одноклассники» добавили функцию восстановления по фотографиям и жестам

«Одноклассники» упростили процесс восстановления доступа к аккаунту – при обращении в службу поддержки через приложение пользователь может вернуть доступ к профилю, выполнив задание с жестом.

Ежедневно доступ к профилю соцсети восстанавливают более 60 тысяч человек, при этом около 15 тысяч обращений приходятся на службу поддержки. Остальные пользователи чаще всего возвращают доступ к своему аккаунту по коду, полученному на телефон или почту. «Добавление новой функции в чат со службой поддержки позволило пользователям сэкономить время и повысить их вовлеченность на 67% на каждом этапе восстановления профиля: пользователи реже прерывали процесс, снова фотографировались при необходимости. Быстрое восстановление стало возможным благодаря использованию собственных технологий ОК на базе нейросетей, которые повышают точность обработки фотографий и заметно сокращают время всего процесса», – прокомментировали в пресс-службе соцсети.

Пользователи мобильной и десктопной версий могут также быстро запустить процесс восстановления аккаунта по фото и жестам при помощи QR-кода или после нажатия на кнопку «Восстановить в приложении». Это доступно без установки приложения. Раньше пользователям для восстановления через службу поддержки приходилось фотографировать себя с кодом из сообщения или на фоне переписки с оператором. Сейчас в чате со службой поддержки пользователь сразу получает инструкцию и предложение сфотографироваться с определенным жестом. Причем процесс стал безопаснее – отправить фото можно только через встроенное в соцсеть приложение камеры, а задание с жестом генерируется только в процессе восстановления. При этом все фото из диалога с поддержкой не хранятся и удаляются после завершения процедуры восстановления.

Москва, Марина Иванова

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