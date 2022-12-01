«Одноклассники» запустили обучение по работе с видео

«Одноклассники» запустили бесплатный видеокурс «Рекламный кабинет Одноклассников: с нуля до профи» для всех, кто планирует заниматься продвижением в социальной сети. Организаторы обещают, что курс будет полезен не только авторам, но и владельцам бизнеса, маркетологам, SMM-специалистам и администраторам групп.

Курс включает в себя 14 уроков по 5-7 минут – все они доступны на отдельном видеоканале группы «ОК для бизнеса» и в блоге InsideOK. На видеоуроках эксперты расскажут, как привлечь подписчиков, найти клиентов и увеличить охват постов в группе при помощи рекламного кабинета соцсети. Спикерами выступят Наталья Павлова, руководитель отдела монетизации и спецпроектов в ОК, и Андрей Карпов, руководитель по развитию бизнеса ОК. И это не просто теория – на каждом уроке участников ждут наглядные примеры, как применить полученные знания на практике. Например, после просмотра урока про настройку продвижения в Рекламном кабинете можно сразу запустить собственную рекламную кампанию, следуя шагам из видео. Также в уроках есть дополнительные материалы и ссылки, где можно получить еще больше информации о ведении страниц и запуске продвижения в «Одноклассниках». Все видеолекции будут доступны в записи. А чтобы оценить свой уровень до начала обучения и после, можно пройти онлайн-тест из 22 вопросов «Новичок или профи?», который поможет проверить свои знания инструментов продвижения в социальной сети.

Москва, Марина Иванова

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