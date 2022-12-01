Нигерия отменяет преподавание в школах на английском языке

Власти Нигерии объявили о политике, направленной на содействие обучению учащихся начальной школы на местных языках, а не на английском, предодавание на котором будет отменено – сообщает в четверг, 1 декабря, издание Africa News.

Министр образования Нигерии Обигели Эзеквесили заявил, что согласно новой политике, обучение в течение первых шести лет в начальных школах будет вестись на родном языке, несмотря на то, что английский является официальным языком Нигерии, и все учебные заведения используют его в качестве общего языка преподавания и обучения.

«Школьники учатся намного лучше, когда их учат на их родном языке. Но реализация новой политики будет сложной задачей, поскольку потребуется много работы для разработки материалов для преподавания и привлечения учителей», – отметил глава нигерийского минобраза.

Следует отметить, что проблемой перехода в преподавании с английского на местные языки может стать их количество, в Нигерии таких начитывается более 500.

Абуджа, Иван Бабурин

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