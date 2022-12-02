«Одноклассники» подарят новым авторам по 200 тысяч просмотров

«Одноклассники» запускают новую программу поддержки новых авторов – ее участники получат от 200 тысяч показов своего контента. Участвовать могут все, чья аудитория более 1000 подписчиков, блог может быть про финансы, лайфстайл, спорт, рыбалку, животных, авто и еще ряд категорий.

Подать заявку можно на специальном сайте программы до 31 декабря 2022 года. В течение 14 дней команда социальной сети проверит заявку каждого кандидата, после чего пришлет уведомление с результатом проверки и решением об участии в программе. Для того чтобы попасть в программу, необходимо иметь оформленную группу в соцсети, а также регулярно публиковать контент и соблюдать правила группового контента в «Одноклассниках».

Все, чьи заявки одобрят, также получат образовательные материалы с инструкциями по продвижению своей группы в соцсети и советами по вовлечению аудитории.

Москва, Марина Иванова

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