В Рунете выбирают лучшие блог, фильм и музыку года

В «Одноклассниках» стартовала ежегодная премия «Самый ОК» – в этом году она отмечает первый юбилей, голосование запустили пять лет назад.

Представлено пять номинаций, и в каждой из них топ-5 популярного контента. Пользователи выбирают фильм года, хит года, блог года, сериал года и шоу года, в претендентах те, чей контент есть в соцсети и пользовался популярностью.

Голосование доступно в специальном мини-приложении. Пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2022 году. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу «ОК на связи!».

Екатеринбург, Марина Иванова

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