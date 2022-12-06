В «Одноклассниках» появились реакции и темная тема

«Одноклассники» обновили функционал для общения в соцсети. Теперь у пользователей появилась возможность ставить реакции на сообщения – таким образом можно быстро и эмоционально ответить собеседнику без необходимости набирать текст. В первый день запуска пользователи поставили более 100 тысяч реакций: самым популярным стал эмодзи «класс» – его выбирали в половине случаев. Кроме того, теперь в сообщениях можно форматировать текст – расставить акценты с помощью заголовков и стилей шрифтов в переписке, добавить гиперссылки, выделить важную информацию красным цветом.

Еще одно изменение – возможность кастомизировать внешний вид приложения, «Одноклассники» добавили выбор фона переписки как для определенного чата, так и для всех чатов одновременно. Установить фон из списка можно на всех платформах, а на iOS и Android – еще и выбрать собственные изображения для фона из галереи.

Кроме того, для более комфортного чтения и экономии заряда устройства в соцсети можно установить темную тему в сообщениях. Функция доступна на всех платформах.

Москва, Марина Иванова

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