Приложения «Одноклассников» и почты Mail.ru стали доступны для незрячих

Мобильное приложение «Одноклассников» стало доступным для незрячих людей, это первое приложение соцсетей в России с такой функцией. Оно уже прошло проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений» на iOS и Android, аналогичную проверку прошло приложение «Почта Mail.ru» на Android. Согласно оценке незрячих, оба приложения получили по 80 баллов из 100 возможных. Наличие такого сертификата подтверждает, что слепые могут использовать большую часть функциональности приложений на русском и английском языках.

«Одна из целей нашей социальной стратегии – повышение доступности сервисов VK для максимального количества людей. Мы подходим к этому процессу системно, активно вовлекая наших пользователей, сотрудников и экспертов индустрии. Сертификация мобильных приложений OK и Mail.ru – первый шаг на пути к повышению цифровой доступности социальных сервисов VK. В планах на 2023 год – повышение доступности «ВКонтакте» и VK ID. Мы планируем сделать цифровую доступность стандартом для всех наших продуктов», – отметила Александра Бабкина, директор социальных проектов VK, руководитель «Добра Mail.ru».

Оценку мобильных приложений проводили по 9 критериям невизуальной доступности. Среди них: озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при свайпах, наличие текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и другие.

Большая часть элементов в приложениях «Одноклассников» на Android и iOS получили понятные для восприятия на слух подписи. Теперь пользователи могут понять, где находятся и что именно им доступно на странице. Например, читать ленту, ставить классы или любые другие эмоции на выбор. Обмениваться сообщениями, комментировать публикации и даже узнавать, что изображено на фотографиях (iOS).

В приложении «Почта Mail.ru» можно зарегистрироваться, создать новый почтовый ящик, восстановить пароль, написать письмо, ответить и переслать сообщения, прикрепить документы к письму и совершить другие действия. Пользователи на каждом шаге слышат подсказки и корректную озвучку элементов, с которыми взаимодействуют.

Москва, Марина Иванова

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