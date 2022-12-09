СМИ: В Германии не осталось пригодных бомбоубежищ

Германия не готова обороняться, если вдруг война, так как в стране не осталось пригодных бомбоубежищ, чье состояние позволяло бы при необходимости размещение в них людей, – сообщает в пятницу, 9 декабря, немецкое издание Bild.

Со ссылкой на документ министров внутренних дел федеральных земель Германии издание пишет: «В документе конкретно рассматриваются требования к гражданской защите в случае кризиса или стихийного бедствия. Министры призывают к разработке концепции современного убежища. Однако большинство бункеров Германии со времен окончания холодной войны были демонтированы. По последним данным весны этого года из 2 тысяч убежищ в Германии сейчас существует только около 600 общедоступных бункеров, из которых ни один непригоден».

«В случае чрезвычайной ситуации некоторые бункеры можно реактивировать, но дверные уплотнители, воздушные фильтры и аварийные генераторы данных помещений либо отсутствуют, либо давно пришли в негодность. Также в качестве убежищ рассматриваются станции метро и подземные автостоянки», – сообщает Bild, ссылаясь на данные МВД Германии.

Издание также пишет, что главы профильных министерств страны заявляют о необходимости разработки «современной концепции убежищ».

«Граждане страны должны быть защищены как на работе, так и дома, для чего потребуется рассмотреть мероприятия по упрочнению каркаса жилых и коммерческих зданий. Также министры требуют выпустить обновленные рекомендации мирному населению по самозащите. Это означает, что немцы, привыкшие к миру, должны получать от правительства четкие инструкции о том, как вести себя во время войны и кризисов», – сообщает одно из ведущих германских изданий.

Берлин, Иван Бабурин

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