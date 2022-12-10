«Одноклассники» и Artefact проведут марафон онлайн-экскурсий по музеям России

Социальная сеть «Одноклассники» и платформа для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности Artefact запускают онлайн-экскурсии по музеям России. В марафоне примут участие Государственный музей Востока, Государственный исторический музей, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а также художественные музеи Белгородской и Ярославской областей.

Увидеть экспозиции и узнать интересные факты можно будет 11 декабря с 10:00 по московскому времени в группе «Artefact. Гид по музеям России».

Например, Государственный исторический музей представит первую русскую монету, берестяную грамоту Онфима и другие экспонаты. Выставка «От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834-1835)» Государственного музея Востока расскажет о жизни и творчестве выпускника Императорской Академии художеств. В своих работах Дмитрий Ефимов запечатлел древнеегипетскую архитектуру.

Ярославский художественный музей познакомит с экспозицией «Три века русской живописи» о русском искусстве XVIII – начала XX веков. Владимиро-Суздальский музей-заповедник покажет коллекцию искусства XX века. Белгородский музей завершит марафон современного искусства – в его экспозиции представлены работы, созданные в наши дни.

Также для пользователей ОК появились тематические стикеры с изображением экспонатов и цитатами: «Ты же понимаешь, о чем я?», «Без понятия, что происходит», «Вот это сюрприз». Ими можно обмениваться, делясь впечатлениями по любому поводу.

Москва, Ангелина Сергеева

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