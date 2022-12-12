В Великобритании введен повышенный уровень опасности

Повышенный уровень опасности из-за низких температур и снегопадов введен в понедельник, 12 декабря, британскими властями на юго-востоке страны,– сообщают СМИ.

Издание The Guardian пишет, что на фоне холодов и роста цен на энергоресурсы в Лондоне и Манчестере жители этих городов скупили грелки в магазинах.

«Сеть универмагов John Lewis сообщила, что спрос на грелки в этом году в шесть раз выше, чем в прошлом. При этом, метеорологические службы отмечают, что холодная температура сохранится на протяжении всей недели», – сообщает The Guardian.

Другие СМИ Соединенного королевства пишут, что погодные условия в Великобритании привели к серьезным транспортным проблемам. Так, в понедельник, 12 декабря, в стране наблюдались перебои в движении поездов, из-за тумана и обледенения взлетной полосы отменили ряд авиарейсов. На дорогах образовались пробки и аварии, в том числе на трассе М25, расположенной вокруг Лондона.

Также британские СМИ сообщают, что в последние несколько дней в Шотландии температура воздуха опускалась до минус 15 градусов, в то же время в некоторых районах Англии температура составила минус 10 градусов по Цельсию.

Лондон, Иван Бабурин

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