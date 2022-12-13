В Новосибирске судимым запретили работать Дедом Морозом и Снегурочкой

В Новосибирске аниматоры, которые хотят в новогоднюю ночь поработать Дедом Морозом и Снегурочкой, должны предоставить справку об отсутствии судимости. Об этом сообщают местные СМИ.

Как рассказали в администрации города, в школах и детских садах не планируют вводить каких-либо эпидемических ограничений, как это было во время пандемии коронавируса. Поэтому аниматоры смогут работать на праздничных мероприятиях в образовательных учреждениях.

При этом желающим придется предоставить справку об отсутствии судимости и медицинскую книжку. Это касается не только Дедов Морозов и Снегурочек, но и прочих аниматоров, а также фотографов и видеооператоров.

Всех гостей каждое учебное заведение будет пропускать согласно принятому распорядку. Посетителей могут попросить измерить температуру тела на входе и надеть защитную маску.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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