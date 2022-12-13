«Одноклассники» в 2022 году увеличили охват контента на 55%

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги контентной платформы за 2022 году. В ОК появилось более 60 тысяч новых авторов, а время провождения пользователей в ленте соцсети увеличилось на 30%.

«Весь год «Одноклассники» активно поддерживали создателей контента в соцсети, выстроили команду по работе с авторами и представили несколько программ монетизации и продвижения групп. ОК также перезапустили систему рекомендаций с фокусом на авторском контенте. Алгоритмы подбирают аудиторию для каждой уникальной публикации. Это позволило группам увеличить свой охват и таким образом привлечь больше аудитории с релевантными интересами. В итоге суммарный охват групп авторов и медиа в ОК вырос за год на 55%», – сообщили в пресс-службе соцсети.

Лента новостей ОК также изменилась в пользу авторского контента, теперь пользователь видит поровну посты своих друзей и публикации групп. Доля авторов и медиа в ленте за год выросла в 1,5 раза – с 31 до 46%. В мае «Одноклассники» представили умный алгоритм «Молния» для лучших новых групп, который помогает им набрать первую лояльную базу подписчиков в соцсети. За полгода с момента запуска поддержку «Молнии» получили 2500 групп, которые суммарно собрали более 3 миллионов подписок.

В сентябре произошло масштабное обновление «Одноклассников», в соцсети появился раздел «Увлечения». Это позволило тематическим группам в ОК получить дополнительную релевантную аудиторию. Просмотры видеороликов в «Увлечениях» за три месяца выросли на 70%. В запуске сервиса ОК поучаствовали более 200 российских топ-блогеров, рассказывающих о своих хобби.

Весь полученный охват группы в ОК теперь могут конвертировать в заработок. В этом году в соцсети появилось две новых программы монетизации, которые позволяют зарабатывать на просмотрах видео и на показах любого контента в ленте пользователей. За год число авторов с монетизацией контента выросло в два раза.

«Одноклассники» также продолжают активно работать с сегментом СМИ. За год общий охват более 700 федеральных и более 400 региональных медиа, публикующих новости в соцсети, увеличился на 82%. А количество уникальных подписчиков в этих группа превысило 24 миллиона человек.

Москва, Ангелина Сергеева

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