Генсек EFJ: Блокировка российских медиа в ЕС создает угрозу для свободы прессы

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес во вторник, 13 декабря, заявил, что блокировка российских медиа в ЕС создает угрозу для свободы прессы, – сообщает телеканал France 24.



В интервью французскому телеканалу Гутьеррес, в частности, сказал: «Блокировка российских медиа в ЕС создает угрозу для свободы прессы. В случае с RT и Sputnik ЕС решил действовать максимально быстро в обход решения национальных регуляторов, системы, защищающей прессу от политического вмешательства. Государства напрямую проголосовали за запрет этих каналов, включив это в список санкций против российских компаний. Это создало опасный прецедент».



«Правила в сфере медиа очень четкие, и блокировка СМИ возможна только при их нарушении, например, при разжигании ненависти. Но Sputnik и RT никаких правил не нарушали», – подчеркнул генсек EFJ.

Брюссель, Иван Бабурин

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