Власти Новой Зеландии отказали женщине в виде на жительство из-за лишнего веса

В Новой Зеландии отказали в виде на жительство уроженке ЮАР, аргументировав тем, что она «слишком толстая», – сообщает во вторник, 13 декабря, британское издание The Mirror.

По информации издания новозеландские чиновники отклонили просьбу переехавшей еще в 2018 году из ЮАР 36-летней Монделии Бизуйденхау о предоставлении вида на жительство из-за того, что она «может стать слишком тяжелой ношей для системы здравоохранения». Сообщается, что вес женщины составлял 128 кг, тогда ей сказали, что она должна сбросить как минимум 30 кг.

«После подачи апелляции женщине разрешили остаться в Новой Зеландии до повторного рассмотрения просьбы. Сейчас Монделия, мать двоих маленьких детей, тренируется пять дней в неделю», – пишет The Mirror.

Веллингтон, Иван Бабурин

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