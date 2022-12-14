С осужденного за коррупцию экс-полковника Захарченко, а также с его родственников и знакомых столичная прокуратура потребовала взыскать 50 миллионов рублей

Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова в среду, 14 декабря, заявила, что ведомство обратилось в суд с иском об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества бывшим полковником экс-руководителем управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрием Захарченко, осужденным за коррупцию, – сообщают СМИ.

Представитель столичной прокуратуры в частности, сказала: «Прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц. всего сумма исковых требований превысила 50 млн рублей».

«По данным прокуратуры, Захарченко в нарушение запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством для государственных служащих, получал коррупционным путем денежные средства. На незаконные доходы бывшим полицейским, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы. По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств, принадлежащих указанным лицам», – сообщила Нефедова.

Представитель прокуратуры Москвы также заявила, что «прокуроры установили, что в отношении указанного имущества не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы. Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы, в который также направлено заявление о принятии обеспечительных мер».

Напомним, что в мае текущего года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима. Другие три фигуранта дела были осуждены сроки от семи до восьми лет лишения свободы.

Москва, Иван Бабурин

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