Более 25% украинских беженцев не желают возвращаться на Родину из Германии никогда

Три немецких социологических института Германии совместно с Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF) в четверг, 15 декабря, сообщили, что 26% украинских беженцев планируют остаться в ФРГ навсегда, – сообщает Deutsche Welle.

Немецкое издание со ссылкой на результаты репрезентативного исследования пишет, что 26% украинских беженцев хотят навсегда остаться в ФРГ, треть (34%) планируют оставаться в этой стране до окончания боевых действий, 11% – намерены оставаться в Германии несколько лет, еще 2%, как максимум, – год. При этом, сообщается, что хорошо немецкий язык знают только 4% опрошенных, 80% знают немецкий плохо или совсем не знают.

Также, немецкие социологи отмечают, что 60% беженцев с Украины живут на государственное пособие и социальное ведомство оплачивает их жилье, тогда как 40% украинцев никакой помощи от государства не получают.

«80% среди бежавших с Украины – женщины, более половины из них (48%) с малолетними детьми. Из беженцев-мужчин 71% прибыли в ФРГ вместе с членами семей, 6% приехали к уже находившимся в Германии женам, 16% – неженатые мужчины и без детей, но среди них много пожилых и инвалидов», – говорится в исследовании BAMF.

Берлин, Иван Бабурин

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