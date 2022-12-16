«Одноклассники» объявили победителей премии лучшего контента

В социальной сети «Одноклассники» в пятый раз провели онлайн-премию лучшего контента «Самый ОК». В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. Победителей премии выбирали путем народного голосования в пяти номинациях: фильм, сериал, шоу, хит и блог 2022 года. Их огласили ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов.

В номинации «Фильм года» победила картина «Сердце Пармы», набравшая 43% голосов. Сериал года – «Тетя Марта» (33% голосов) от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации «Шоу года» стал проект Первого канала «Голос. Дети» (24% голосов). Программа регулярно попадает в число номинантов: в 2021 году проекту не хватило 1% до победы. В этом году в номинации «Шоу года» до последнего шла борьба между проектами ТНТ «Импровизация», «России 1» «Песни от всей души» и Первого канала «Голос. Дети».

Хитом года пользователи выбрали песню «По барам» певицы Anna Asti (25% голосов). Среди блогов ОК лучшим признан «Оскар и Плюша» (43% голосов). Блог посвящен жизни четырех друзей – лабрадоров Оскара и Джонни, кошек Плюши и Нюши. Блог появился только в этом году, но за короткое время стал фаворитом аудитории. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в «Одноклассниках».

Голосование проводилось в специальном приложении «Самый ОК!», за десять дней его посетили более 300 тысяч пользователей. Лауреаты премии получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и специальный значок для группы на весь год, который позволит выделяться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.

Москва, Ангелина Сергеева

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