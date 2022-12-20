Гаагский суд постановил не делать различий между украинцами и беженцами из других стран

Правительство Нидерландов делало незаконные различия между беженцами с Украины и просителями убежища из других стран, заявили в апелляционном суде Гааги, – сообщает во вторник, 20 декабря, портал Dutch News.

В частности, в постановлении суда говорится: «Обе группы бегут от войны и насилия, и при приеме обеих групп не должно делаться никаких различий. Государство обязано одинаково относиться к ним… Апелляционный суд постановил, что власти Нидерландов нарушают международные стандарты по размещению соискателей убежища».

«Нидерландские власти разрешили украинским беженцам оставаться в стране без прохождения процедуры прошения о предоставлении убежища, а также работать сразу по прибытии в Нидерланды», – отмечается также в публикации Dutch News.

Гаага, Иван Бабурин

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