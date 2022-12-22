«Одноклассники» рассказали, как изменится соцсеть в следующем году

«Одноклассники» запланировали масштабные обновления платформы в 2023 году. В первую очередь изменения коснутся отображения контента в мобильных приложениях, а авторы получат новые возможности для работы с контентом и аудиторией. Изменения были презентованы в специальном фильме OK.Update.

Новая концепция ленты новостей: соцсеть сделала возможным полноэкранное отображение контента вне зависимости от его формата. Квадратные фотографии, горизонтальные и вертикальные видео, текстовые посты – любые типы контента будут отображаться в ленте в формате «один экран – одна публикация», без полей и лишних элементов. Можно будет листать ленту с помощью простого свайпа, а также переключаться между темной и светлой темами. Новая концепция ленты уже активно тестируется и внедряется в различные контентные сервисы «Одноклассников», а также в мобильные приложения на iOS и Android.

Новый профиль с фокусом на ленте пользователя: в профиле будут в первую очередь показываться фотографии, видео и посты владельца страницы, а не его реакции на контент друзей или групп. С новым подходом к отображению ленты авторы, предприниматели и знаменитости смогут более ярко презентовать себя, а их контент можно будет посмотреть в полноэкранном режиме не только в ленте, но и на личной странице. В ближайшее время также обновится главная страница профиля – она станет лаконичнее и будет отражать только самую основную информацию о человеке. А еще в профиле можно будет написать текстовый статус, в который можно добавить описание своей группы или страницы.

Новые комментарии и обсуждения прямо из ленты. Комментарии в мобильных приложениях будут показываться прямо в ленте без необходимости переходить на отдельный экран, а новая двухуровневая система упростит авторам публикаций работу с обратной связью. Пользователи по-прежнему смогут использовать комментарии для общения на самые разные темы, а авторы получат возможность видеть основные направления дискуссии. Кроме того, в комментариях появятся реакции, ранее комментарию можно было поставить только значок «Класс».

Еще одна новинка – рекомендательная система на основе хобби в сервисе «Увлечения». Система будет работать на базе нейросетей. Она будет анализировать не только общую активность пользователя, но и его вовлеченность даже в самые узкие тематики.

Изменится сервис «Фото». В начале 2023 года он превратится в творческую студию для работы со своими фотографиями и будет вдохновлять на создание нового визуального контента. Пользователи смогут отредактировать и опубликовать свои фотографии или собрать их в альбом для удобства работы в едином разделе, не покидая страницу фотовитрины.

Специальный раздел «Идеи» стал единой точкой со всеми сервисами соцсети, которые позволяют создать из своих фотографий новые формы контента. Сервис «Воспоминания» не только предложит сгенерированный нейросетью клип из снимков пользователя, но и позволит сделать из подходящих фото собственное видео под музыку. Deepfake-технология дает возможность создать анимацию с портретами пользователя в новом образе. Сервис «Фотокниги» позволяет собрать настоящий фотоальбом в разной стилистике с функцией раскраски памятных снимков.

В соцсети также появился рейтинг авторов. Он поможет создателям контента оценить отношение аудитории к их публикациям по четырем ключевым метрикам и понять, как улучшить свою группу. Рейтинг отображается в формате диаграммы и в процентах демонстрирует активность, одобрение, вовлеченность и разнообразие группы, которые можно сравнить с показателями других авторов той же тематики.

Расчет рейтинга происходит динамически и обновляется еженедельно, что позволяет авторам регулярно получать оценку своего контента на платформе. На изменение показателей метрик влияют десятки различных факторов. Например, регулярность публикаций материалов, качество обратной связи от подписчиков и негативный фидбэк, вовлеченность в контент относительно его охвата, уникальность, разнообразие публикаций и многое другое. Рейтинг авторов появится в статистике групп на всех платформах соцсети до конца года.

Москва, Марина Иванова

© 2022, РИА «Новый День»