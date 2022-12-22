Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в четверть миллиарда долларов

Суд Нью-Йорк освободил из-под стражи под залог в $250 млн. руководителя и основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, – передает в четверг, 22 декабря, телеканал CNBC.

«Судья нью-йоркского суда принял решение, что если Бэнкман-Фрид попробует сбежать и не явится в суд в следующий раз, то выплачивать залог будут родители Сэма. Следует отметить, что самого денег нет – Бэнкмана-Фрид заявил, что на его счету осталось только $100 тыс. Теперь 30-летний предприниматель будет жить под домашним арестом в доме родителей в Калифорнии. На слушаниях присутствовали его родители, преподаватели права в Стэнфордском университете», – сообщает CNBC.

Напомним, что руководителя FTX прокуратура Нью-Йорка обвиняет в присвоении клиентских средств. Также ему были предъявлены обвинения в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний.

Глава криптобиржи, ранее арестованный на Багамских островах Бэнкман-Фрид, был экстрадирован в США, против него ведется расследование и подан ряд исков.

«FTX потеряла за сутки $662 млн при загадочных обстоятельствах», – сообщало ранее агентство Bloomberg.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»