Томским чиновникам проведут лекцию о госсимволике после ляпа с флагом РФ

В Томске родителям школьников и учителям вручили благодарственные письма от администрации Томской области с неправильным российским флагом. В областной администрации уже отреагировали на инцидент – пообещали провести чиновникам лекцию о государственной символике России.

Благодарственные письма вручали накануне на церемонии «Новогодний фейерверк юных талантов Томской области», состоявшейся во Дворце творчества детей и молодежи. В интернете появились фотографии благодарственных писем, на которых пользователи Сети заметили ошибку в расположении цветов флага РФ. В «шапке» письма цвета государственного флага следовали в таком порядке: белый, красный и синий, тогда как правильное расположение цветов: белый, синий, красный.

Глава департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, комментируя случившееся, заявила, что «нет никакого разумного оправдания инциденту, случившемуся на добром ежегодном событии «Фейерверк юных талантов Томской области», где «талантливейшим ребятам вручили памятные знаки, благодарности родителям и педагогам с неправильным российским триколором».

Руководитель департамента добавила, что среди подчиненных будет проведена презентация о госсимволике РФ. «Однажды, наш губернатор В.В. Мазур уже так делал. Эту презентацию изучим все: я, мои сотрудники, работники типографии и дизайнеры», – написала руководитель департамента образования на своей странице «ВКонтакте».

Томск, Наталья Петрова

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