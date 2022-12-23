Талибы* запретили женщинам-преподавателям присутствовать в университетах

Талибан* запретил присутствовать в вузах страны женщинам из числа профессорско-преподавательского состава, – сообщает в пятницу, 23 декабря, агентство Aamaj News .

Со ссылкой на источники агентство сообщает, что «талибы распорядились, чтобы преподаватели и административные работники женского пола во всех университетах страны не появлялись на своих рабочих местах с завтрашнего дня – субботы, 24 декабря».

Следует напомнить, что во вторник, 20 декабря, министерство высшего образования талибов распорядилось «немедленно приостановить до дальнейшего распоряжения занятия в университетах для девушек».

Министр высшего образования временного правительства Афганистана Нада Мухаммед Надим в четверг, 22 декабря, объяснил запрет тем, что решение было «присутствием девушек в университетских общежитиях и их приездом из провинций на учебу без сопровождения мужчин, несоблюдением студентками правил ношения хиджаба, совместным обучением в ВУЗах лиц мужского и женского пола, а также обучением девушек на некоторых факультетах, что противоречит исламскому праву и ущемляет гордость афганцев».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»