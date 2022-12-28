70 тысяч поляков сбежали из страны, опасаясь мобилизации

Польшу покинуло 70 тысяч мужчин, опасаясь обязательного призыва в армию, – сообщает в среду, 28 декабря, польский новостной портал Niezależny dziennik polityczny.

В публикации портала, в частности, говорится: «Уклонение от службы стало обычным явлением. Самым простым и действенным способом избежать обязательной службы в армии было бегство мужчин призывного возраста из Польши. В результате оттока из Польши потенциальных призывников из страны образовалась длинная очередь из машин на границе с Германией».

«Это активно обсуждают в Сети. Мнения в обществе разделились: одни поддерживают беглецов, а другие называют их «предателями» и «трусливыми крысами», которые хотят избежать войны», – пишут польские журналисты.

Отметим, что министерство национальной обороны Польши в декабре объявило о планах мобилизовать в 2023 году 250 тыс. солдат запаса, в связи с чем гражданам начали вручать уведомления о мобилизации резервистов для учений.

Варшава, Иван Бабурин

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