Пользователи «Одноклассников» отправили друзьям миллиард подарков

За три дня, с 30 декабря по 1 января, пользователи «Одноклассников» отправили друг другу 942 миллиона подарков. Лидером по количеству отправленных подарков среди российских регионов стала Москва, а самым щедрым на виртуальные поздравления оказался пользователь, который в течение трех дней отправил более 35 тыс. подарков. Самым популярным подарком стал снеговик – его подарили почти 15 млн раз за новогодние праздники. Также популярностью пользовались открытки в личных сообщениях, причем зачастую пользователи делали их сами.

Судя по статистике «Одноклассников», многие проводили каникулы в соцсетях – количество публикаций в сервисе «Моменты» выросло на 64% по сравнению с ноябрем, недельная аудитория составила более 20 миллионов человек. По традиции соцсеть запустила анимированные стикеры с героями «Союзмультфильма», которые забрасывают снежками получателя – с 25 по 29 декабря более 9 млн пользователей «забросали снежками» 43,5 млн друзей.

В предновогодний период пользователи активно готовились к Новому году и планировали праздничный стол. Так, в сервисе «Увлечения» видеоролики с новогодними салатами с 27 декабря по 1 января посмотрели более 1 млн раз.

Перед Новым годом у пользователей также была возможность поучаствовать в акции «Колесо Фортуны» и выиграть Рубины – цифровую награду, которую обычно можно получить только за выполненные задания. За Рубины пользователи приобретали сундуки с подарками от «Одноклассников», партнеров и знаменитостей: Александра Васильева, Ирины Хакамады и Юлии Высоцкой. Суммарно подарки от партнеров получили более 264 тыс. пользователей, а Колесо Фортуны прокрутили более 2,7 млн раз. Всего пользователи купили 638 тыс. сундуков.

В соцсети пользователи смогли подвести свои итоги года в Ленте или в «Моментах»: количество отправленных сообщений, подарков, прослушанной музыки и опубликованных моментов. За период новогодних праздников было опубликовано 1,5 млн публикаций, что на 25% больше показателей прошлого года.

Москва, Марина Иванова

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