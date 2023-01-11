Скончался первый президент Башкирии

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов после продолжительной болезни умер на 89-м году жизни в среду, 11 января, сообщили в пресс-службе главы региона.

Муртаза Губайдуллович Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района, окончил Уфимский нефтяной институт. После окончания в 1956 году Уфимского нефтяного техникума работал оператором на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

С 1960 по 1976 год работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС начальником установки, заместителем начальника цеха, заместителем начальника производства, заместителем главного инженера по пуску и наладке новых производств. С 1976 по 1978 год работал главным химиком – заместителем главного инженера, с 1978 года по 1986 год – главным инженером, с 1986 года по 1990 год – директором завода. С 1990 по 1993 год был председателем Верховного Совета Республики Башкортостан.

Муртаза Рахимов занимал пост президента Республики Башкортостан с 1993 по 2010 год.

Уфа, Иван Бабурин

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