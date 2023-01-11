В США задумались о запрете газовых плит

Комиссия по безопасности потребительских товаров США с целью борьбы с загрязнением окружающей среды, которое может вызвать проблемы со здоровьем и респираторными заболеваниями задумала запретить установку газовых плит в домохозяйствах, – сообщает в среду, 11 января, агентство Bloomberg.

В комментарии агентству представитель комиссии Ричард Трумка-младший сказал: «Это скрытая опасность. Изделия, которые нельзя сделать безопасными, могут быть запрещены. Помимо запрета на производство или импорт газовых плит, возможно, установят стандарты на выбросы от этих приборов».

Bloomberg, ссылаясь на исследование Агентства по охране окружающей среды и Всемирной организации здравоохранения, пишет, что плиты, работающие на природном газе, используют примерно в 40% домов в США. Все они выделяют загрязнители воздуха, такие как двуокись азота, окись углерода и мелкие твердые частицы, на уровне, который, небезопасен и вызывает респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие болезни.

Отмечается, что в октябре 2022 года потребителей США уже призывали подумать о переходе на электричество после того, как был обнаружен высокий уровень оксидов азота, выделяемы газовыми плитами.

Со своей стороны, менеджер программы безуглеродных зданий в некоммерческой группе экологически чистой энергии RMI Брэди Силс заявляет, что «около 50 лет медицинских исследований показывают, что газовые плиты вредны для нашего здоровья, и самые убедительные доказательства касаются детей и детской астмы. Имея подключение к газу, мы загрязняем внутренние помещения наших домов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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